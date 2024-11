Una mela rossa per dire "no" alla violenza

Una mela rossa a tutti gli alunni delle scuole di Montale. E’ una delle iniziative del Comune di Montale nell’ambito di un programma di tre giorni sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. Domani, sabato 23 novembre, alle ore 17, al Centro Nerucci, si terrà un incontro pubblico a cui interverrà il presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, Massimo Chiossi e Tania Sguerra del Centro Aiutodonna. In rappresentanza dell’amministrazione comunale interverranno la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Paola Pizzano, che introdurrà la discussione e gli assessori Francesco Barontini (cultura) e Sandra Neri (sociale). Domenica 24 novembre alle ore 16 alla villa Smilea, sarà proiettato il film "Malala" con una riflessione preliminare al film a cura dell’associazione Donnedicarta. Lunedì 25 novembre, alla scuola secondaria di primo grado Melani, saranno presentati gli elaborati artistici prodotti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montale sul tema della violenza sulle donne e della parità di genere. Gli alunni sono stati invitati a indossare per l’occasione qualcosa di rosso. A tutti i bambini e ragazzi di ogni ordine di scuola di Montale verrà distribuita una mela rossa e una cartolina fornita dalla Società della Salute di Pistoia che collabora con il Comune in questa iniziativa. Il Comune ha coinvolto anche i negozianti del paese che sono stati invitati a introdurre qualcosa di rosso o comunque qualche elemento inerente al tema delle giornate nelle loro vetrine e anche nei negozi si potranno ritirare le stesse cartoline che vengono distribuite agli alunni. Il programma, a cui collaborano diversi assessorati, si propone anche di informare i cittadini sui servizi che offre il Comune.

Giacomo Bini