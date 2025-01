Una folla per salutare "Biccio". L’ultimo applauso in chiesa

Chiesa gremita, giovedì pomeriggio all’Abetone, per il funerale di ‘Biccio’. La comunità abetonese non è voluta mancare all’ultimo saluto a Maurizio Ferrari, da tutti conosciuto in paese (e non solo) come Biccio. Sessantadue anni, era uno dei maestri di sci storici della patria di Zeno Colò e i colleghi della Scuola di sci hanno presenziato in massa all’ultimo saluto, portando il feretro in spalla fuori dalla chiesa al termine della funzione. Tantissime le persone che hanno atteso sotto una pioggia l’uscita di Biccio dalla parrocchia di Abetone e il lungo, sentito, applauso ha confermato ancora una volta l’affetto della comunità di Abetone nei confronti di Maurizio Ferrari. Biccio è stato trovato morto nel letto della sua casa di Faidello la mattina di Capodanno, lasciando un’intera comunità sconvolta. Alla famiglia di Maurizio Ferrari, alla sorella Cristina e al fratello Dino, giungano le condoglianze della nostra redazione.

Davide Costa