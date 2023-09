Un tuffo nel Medioevo. Due giorni di spettacoli tra figuranti, giochi e ricostruzioni storiche

Per due giorni Pistoia rivivrà la sua storia. Torna infatti la sesta edizione di "Pistoia Medioevo – Nunc est bibendum", sabato 23 e domenica 24 settembre in piazza del Duomo con esibizioni di sbandieratori, musici, danze, giullari e teatranti, ma anche performance di falconieri e ricostruzioni storiche con accampamenti e iniziative per bambini. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dalla Compagnia dell’Orso con la coprogettazione del Comune di Pistoia e il patrocinio della Regione Toscana.

"Si tratta di una manifestazione che in questi anni è cresciuta – sottolinea l’assessore al turismo e tradizioni Alessandro Sabella – sia sotto il profilo di eventi e appuntamenti offerti sia da parte del pubblico sempre più numeroso. Proprio per questo abbiamo deciso di sperimentare ben due giornate, dalla mattina alla sera, ricche di iniziative per tutti, adulti e bambini, in modo che il pubblico possa calarsi tra le atmosfere medievali avvicinandosi in modo divertente a questo importante periodo storico. Il nostro obiettivo è di creare un momento aggregativo attorno all’anima antica della città, promuovendo tanti appuntamenti e approfondendo la storia. Infatti quest’anno apriamo la manifestazione proprio con una conferenza tenuta da un medievista. Pistoia Medioevo rientra nella coprogettazione regionale di rievocazione storica insieme alla Giostra dell’Orso e il progetto ha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 25.000 euro, il contributo massimo previsto, arrivando secondi su 60 partecipanti".

L’evento si aprirà sabato 23 settembre alle ore 10 nella Sala Grandonio del Palazzo comunale con una conferenza su "La costruzione della memoria storica: assedi e condottieri nella Pistoia del Trecento" con il medievista Simone Picchianti. Si prosegue alle 15.30 in piazza San Francesco con la partenza del corteo storico. Alle 16 la sfilata arriverà in piazza del Duomo e contemporaneamente si aprirà il villaggio medievale con accampamenti e attività tipiche. Il percorso prevede una "charta experienda", gratuita, che dà diritto a provare le 14 attività tipiche del medioevo dislocate nella piazza. Una volta concluse sarà possibile ricevere l’antico sigillo in ceralacca dell’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia. Previsto anche un percorso enogastronomico di "assaggi" dei sapori tipici del territorio pistoiese all’interno degli accampamenti e delle postazioni di rievocazione storica, grazie alla partecipazione di produttori locali. Per quanto riguarda le performance dei gruppi storici, ci saranno due aree distinte, una più piccola, definita "La Piazzetta" davanti alla ex Prefettura, e una più estesa "Area esibizioni" davanti alla Cattedrale. Il programma delle due giorni è ricco di eventi dalla mattina alla sera. Per vedere il programma dettagliato è possibile consultare il sito www.pistoiamedioevo.it

Maurizio Innocenti