Un fiocco azzurro saluta il 2024: "Quattro figli, un gran bel segnale"

Abetone Cutigliano ha iniziato il 2024 con una lieta novella, un evento quasi straordinario, alle 22.34 la nascita di Bernardo, primo bimbo della Montagna pistoiese del nuovo anno e secondo di tutta la Provincia, preceduto solo da Beatrice che, con i suoi 13 secondi dopo la mezzanotte era praticamente imbattibile. Bernardo Lupo si è aggiudicato il primato della Montagna, della quale è diventato il portafortuna dell’anno nuovo. In un Comune come quello di Abetone Cutigliano, dove i nati del 2023 si possono contare sulle dita di una mano, inaugurare il 2024 con un nuovo cittadino è un segnale incoraggiante. Nel racconto di Raffaele Reggiannini, padre del bambino, l’emozione prevale sulla narrazione, nonostante Bernardo sia il quarto erede, la voce si intenerisce della dolcezza che solo la nascita di un figlio può suscitare. Il nome lo hanno scelto la sorella Corinna di 13 anni, insieme ai fratelli rispettivamente 11 anni Elia e 10 Lucio, insieme anche alla mamma, Virginia Tonarelli. Le trattative per la scelta del nome, racconta Raffaele, sono state lunghe, erano partite da un solo nome, poi la scelta è diventata più ampia; non avendo trovato l’accordo, è stato deciso che sarebbero stati due, da qui la scelta di Bernardo Lupo. In un primo momento Corinna avrebbe voluto una sorellina, poi quando ha saputo che era un altro maschietto si è mostrata ugualmente entusiasta, certo ora che deve gestire tre fratelli avrà il suo da fare ma, la competenza non le manca. La mamma dopo un parto che si è svolto senza alcun problema ha avuto da parte dei sanitari l’autorizzazione al ritorno nella sua casa di Cutigliano, paese dove la famiglia ha origine e tuttora oggi vive.

Il sindaco Marcello Danti oltre a fare gli auguri alla famiglia e al nuovo arrivato, ha commentato il lieto evento alla luce del calo della natalità che tante volte è stato evidenziato negli anni: "Come un segnale positivo, con la speranza che sia un’inversione di tendenza per gli anni a venire".

Vale la pena di riflettere che, i figli della felice coppia, sono pari al numero di quanti sono stati i nati nei due ex Comuni di Abetone e Cutigliano in un anno intero, forse meritano un riconoscimento almeno come cittadini meritevoli.

Andrea Nannini