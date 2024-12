Un educatore professionale e un addetto all’assistenza

Cooperativa della provincia di Pistoia ricerca un educatore professionale per interventi educativi con le famiglie all’interno del loro ambiente domestico. La persona dovrà operare sul territorio del Comune di Quarrata e comuni limitrofi. Richiesti: possesso di diploma di Educatore professionale o laurea in Scienze dell’educazione, patente B. La stessa cooperativa ricerca anche un addetto all’assistenza domiciliare. La persona dovrà svolgere attività di assistenza di base per utenti parzialmente o non autosufficienti nel servizio di Assistenza Domiciliare. Le attività svolte sono quelle necessarie al supporto dell’autonomia dell’assistito/a. Richiesti: qualifica di Assistente di Base, possesso patente B e mezzo proprio, conoscenze informatiche di base e necessarie competenze per utilizzare il sistema informatico gestionale della cooperativa. Candidature: Emanuela Menichini, e-mail [email protected]