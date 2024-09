Tre giorni con la Festa dell’Unità. I Dem e i ’temi caldi’ del Paese

Tre giorni con la festa dell’Unità a Ponte alle Tavole. Un programma intenso e ricco di tematiche. Si comincia stasera alle 21,15. Sul tavolo "Medicina e salute di genere" per capire – spiega una nota – cosa significa e come oggi la prevenzione, la diagnosi e la cura di molte patologie non possono prescindere dallo studio delle differenze biologiche fisiologiche ed antropologiche delle persone. Ci sarà un dibattito con Daniele Cohen medico e divulgatore scientifico nonché coautore del libro "Quella voce che nessuno ascolta", con Monica Bettoni medica componente dell’Osservatorio Nazionale sulla medicina di genere, e con Francesca Torricelli genetista della segreteria regionale donne Dem. Modera Antonella Cotti portavoce provinciale donne Dem. Venerdì alle 20 sarà la volta di "A Cena con", una serata dedicata a chi vorrà parlare, chiedere e farsi ascoltare dai politici presenti: l’onorevole Marco Furfaro della Segreteria nazionale Pd, l’onorevole Emiliano fossi segretario regionale dem, Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana, Walter Tripi segretario comunale del Pd, Alessia Paoli segretaria comunale dei Giovani Democratici, Antonella Cotti portavoce provinciale delle donne democratiche, i consiglieri comunali, la consigliera regionale Federica Fratoni ed il consigliere regionale Marco Niccolai. La chiusura sabato con un dibattito su "Disinvestimenti e autonomia differenziata nella scuola pubblica". La festa è arricchita anche da giochi e momenti di socializzazione.