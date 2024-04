Tre consulenti per agenzia assicurativa

Per posizione in agenzia assicurativa, si ricercano tre consulenti per gestione delle nuove sedi in toscana. Le risorse dovranno possedere il diploma di istruzione secondaria superiore, avere una conoscenza base dei principali sistemi informatici. Candidature all’attenzione del sig. Massimo Gagliano: 329 1399719, e-mail [email protected]. Per un’altra agenzia assicurativa, si ricerca una segretaria. Mansioni da svolgere: gestione agende, appuntamenti, documenti di viaggi, documenti in genere, contratti, gestione telefonate, archiviazione utilizzo programma Team System. Diploma di istruzione superiore. L’azienda offre per i primi 6 mesi contratto prestazione occasionale con la possibilità di una trasformazione Contratto a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi contattare Silvia Brunetti al numero 370 1496472