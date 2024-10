Torna la Scuola per genitori: "Per prepararsi ad affiancare la crescita dei nostri figli"

Torna, a Uzzano, la "Scuola per genitori". Venerdì, grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale, Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, Parrocchia dei Santi Lucia e Allucio e Centro per le famiglie della Valdinievole, riprendono gli incontri serali pensati per chi desidera continuare a mettersi in discussione, per una più felice crescita dei propri figli. Alla fine di ogni incontro lo psicologo Sergio Teglia si metterà a disposizione delle famiglie per colloqui e consulenze individuali e gratuiti. "Non si smette mai di imparare, quando si diventa genitori – commenta il sindaco Dino Cordio – e arrivare preparati a gestire le situazioni non sempre facili che ci capitano durante il percorso di crescita dei nostri figli può fare la differenza. Da otto anni abbiamo la formidabile opportunità di aver a disposizione la professionalità e la passione di Sergio Teglia, per contare su qualche strumento in più per provare a diventare genitori migliori". Ad aprire la rassegna, venerdì 11 ottobre alle 21 nella sala della Parrocchia, l’appuntamento è sul tema "Gli anni dell’infanzia: la fiducia in sé stesso, il sentirsi capace". La settimana dopo, nella stessa sede, si parlerà di "Educare al senso di responsabilità: la scuola e le attività del tempo libero". A chiudere il ciclo, venerdì 25 nel centro per le famiglie Amina Nuget, la discussione su "Nuovi adolescenti, nuovi genitori: la fermezza tollerante". Nel corso dei tre incontri saranno affrontati anche temi di stretta attualità, come i conflitti in corso e i progressi delle intelligenze artificiali. Ingresso libero. I genitori degli alunni che non frequentano il Comprensivo possono iscriversi allo 0572.447735 o scrivendo a [email protected]

Emanuele Cutsodontis