Tomasi: "Le ipotesi sul piatto"

Sul futuro che attende il patrimonio pistoiese di Marino Marini si è espresso, nei giorni scorsi, anche Alessandro Tomasi: "Abbiamo i soldi per sistemare il sistema antincendio di palazzo del Tau – ha ricordato il sindaco in occasione della conferenza stampa di fine anno –, ma credo che sia opportuno fare una riflessione di spettro più ampio. I capolavori di Marini meritano un museo più grande e più bello? Allora noi siamo pronti a mettere a disposizione San Lorenzo. Questo anche per dare vita – ha aggiunto – a un percorso museale che può essere vissuto e raccontato. Il palazzo del Tau, in questa ipotesi, potrebbe diventare la sedella Fondazione e degli archivi. Inoltre non dimentichiamo – ha concluso Tomasi – che presto si libererà anche un’ala di palazzo Fabroni".