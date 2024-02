"Superare ideologie per la salute"

"A parer mio è bene sollecitare la presentazione di manifestazioni d’interesse verso un’economia a rifiuti zero, valutandole e attuandole nell’immediato, per giungere quanto prima alla dismissione dell’inceneritore". Lo sostiene Alfredo Fabrizio Nerozzi, consigliere aglianese con delega alla transizione ecologica, che nei giorni scorsi ha lanciato la quarta proposta sul futuro dell’impianto, che va verso "rifiuti zero". "Ovviamente è necessario che la strategia rifiuti zero inizialmente sia in sinergia con l’inceneritore, per una transizione ecologica che porti alla cessazione delle linee d’incenerimento. Ma sembra che qualcuno anziché auspicare la dismissione, con la suggestione di nomi inglesi come revamping, voglia continuare a incenerire facendo credere che con il nuovo neologismo i cittadini avrebbero benefici sulla salute. Davanti ai problemi della salute – evidenzia – bisognerebbe che fossero superate ideologie e steccati politici per il bene della comunità, che non è certo continuare ad incenerire i nostri rifiuti e quelli di altri 65 Comuni". Nerozzi osserva che l’attuale impianto non soddisfa le migliori tecnologie disponibili a livello di soluzioni tecniche, gestionali e di controllo per garantire elevato livello di protezione dell’ambiente e l’ottimizzazione delle materie prime utilizzate nel processo. "Occorre stabilire tempi progressivi di dismissione attuando un processo di bonifica – afferma –. Il revamping è un allungamento della vita produttiva dell’inceneritore, ristrutturandolo o riammodernandolo, ma con la vecchia mentalità dell’incenerimento, che è inaccettabile".

E giovedì 15 febbraio, alle ore 21, ad Agliana, consiglio comunale aperto con dibattito sull’inceneritore.

p.s.