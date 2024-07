Successo Pistoia Project Camp. Una iniziativa da tutto esaurito

Si è conclusa la quinta edizione del Pistoia Basket Project Camp, il camp di pallacanestro organizzato dal Pistoia Basket Junior che porta ogni anno sull’appennino tosco-emiliano, nello specifico a Fanano in provincia di Modena, un numero sempre più elevato di ragazzi. È il giusto riconoscimento a chi, per tutto l’anno, dedica molta parte del proprio tempo alla realizzazione di questo evento che vuole essere, da un lato, un premio finale alla stagione agonistica di tanti ragazzi che praticano basket e, dall’altro, la possibilità di sei giorni per migliorare la tecnica e le alchimie dentro il campo dei partecipanti grazie alla presenza di coach e istruttori qualificati. Per la prima volta dalla sua partenza, il Camp ha fatto registrare il sold out in tutte e tre le settimane (circa 60 ragazze e ragazzi in ogni gruppo) con la presenza di tesserati Pistoia Basket Junior, così come delle società che fanno parte del Project ed anche atleti di altre squadre interessati nel fare nuove avventure in un team differente.

"Il bilancio è sicuramente positivo visto il sold out di tutte e tre le settimane praticamente già da fine aprile – afferma Mario Breschi, responsabile organizzativo e coach del Camp – questo fa ben sperare anche nell’ottica, che analizzeremo bene nei prossimi mesi, di poter provare ad organizzare anche una quarta settimana già dall’edizione 2025. Sono state settimane intensissime di basket, divertimento e grandi sorrisi con iscritti da tutta la Toscana e non soltanto dalla provincia di Pistoia. E’ doveroso, in questa circostanza, fare dei ringraziamenti: al main sponsor Stilauto per averci appoggiato ed anche per loro è stato il debutto assoluto, l’Hotel Pineta di Fanano ovvero la struttura che oramai da tradizione ci ospita e, nello specifico, le persone di Vittorio, Nadia e Giuliana così come il sindaco di Fanano che ci garantisce ogni anno un grande appoggio. E, ovviamente, un grosso ringraziamento a tutto il nostro staff di allenatori, preparatori e non che si è adoperato affinché tutto andasse nel migliore dei modi: Annalisa Breschi, Matteo Marcello, Luca Civinini, Giulia Bonelli, Davide Arcangioli, Bernardo Bresci e Mattia Gangale. Adesso ci riposiamo qualche settimana e poi subito al lavoro per l’organizzazione dell’edizione 2025".

Maurizio Innocenti