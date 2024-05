Stasera il gran finale di ’Studenti in scena’

Ultimo titolo stasera alle 21 al Teatro Bolognini per la rassegna Studenti in scena promossa dai Teatri di Pistoia a conclusione del progetto "A scuola di teatro". Protagonisti saranno gli studenti-attori della "Compagnia dell’Incanto" del liceo Forteguerri in collaborazione con Zona Teatro Libero, che presenteranno "Dream on", lavoro basato su un testo realizzato dagli stessi studenti, sotto la guida della professoressa Elisabetta Iozzelli, che cura la regia dello spettacolo. "L’opera è il frutto delle riflessioni degli studenti sul tema del sogno – illustra Iozzelli – legato alla volontà di realizzare i loro desideri e al tentativo di superare le loro paure. La vicenda si apre durante una sera tempestosa con la discussione tra Morfeo e Thanatos, rispettivamente dèi del sonno e della morte. Durante la discussione i due danno vita, per errore, ad uno spaventapasseri, che si ritrova inizialmente intrappolato nel loro diverbio ma che, in seguito, ne risulterà l’elemento chiave di comprensione in quanto in lui si fondono i due poli di Thanatos e Morfeo: la vitalità del sogno infusa in un essere inanimato". In scena Tea Allori, Matilde Baldi, Marta Bandinelli, Bianca Biagini, Mattia Biancalani, Vittoria Bianchi, Elia Bigheretti, Sofia Casadei, Marzia Civinini, Ginevra Colombini, Eleonora Diddi, Sara Fondi, Asia Frati, Roberto Frau, Leonardo Gelli, Lavinia Giovannoni, Gjesika Kola, Pietro Leporatti, Diletta Lolli, Emily Loriga, Emma Martini, Maria Mazzanti, Carlotta Monti, Cristina Nicolae, Giulia Pagnini, Vittorio Parlanti, Chiara Piccione, Silvia Rinaldi, Vanessa Santoro, Alessandro Semitaio, Giovanna Terzani, Alice Tesi, Henri Trebbi, Virginia Tuci, Noemi Vinchesi; la parte audio-video è a cura di Giacomo Bardi, Pino Capozza, Giovanni Venturi (Associazione Culturale Zona Teatro Libero di Pistoia). I biglietti (7 euro) sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni e online su www.bigliettoveloce.it, oppure in cassa dalle 20.