Stage elettro acustico sul palco del Moderno

Alla caffetteria del teatro Moderno (in piazza Anna Magnani) anche il 2025 sarà ricco di eventi. Ecco i primi tre appuntamenti con la musica di gennaio. Il primo evento è domani, venerdì 17 gennaio, con "All music fest", open stage elettro acustico al quale potranno partecipare piccoli e adulti, singoli e band. Chi ha effettuato le iscrizioni entro il termine previsto, potrà portare in caffetteria il proprio strumento, salire sul palco e suonare. Il concerto inizierà alle ore 21. Sabato 25, alle 21.30, a grande richiesta "Serata d’autore-Omaggio a Lucio Battisti". Una serata di emozioni dedicata al grande cantautore, compositore, polistrumentista e arrangiatore, scomparso il 9 settembre 1998 che resta un mito intramontabile per intere generazioni. Alla caffetteria del teatro Moderno, in questa "Serata d’autore" sarà reso omaggio a Battisti attraverso la sua musica, curiosità e carriera artistica. Sono in programma quindici brani eseguiti e rivisitati, con Francesco Pallone, Federico Meoni, Alessandro Falconi, Alessandro Haniel D’Agostino e Francesca Becheroni. Per informazioni sulle due serate 347.7179560. Giovedì 30 gennaio primo appuntamento con "Palcocittà", una serata con palco attrezzato, libero e gratuito per esibizioni. Per partecipare: [email protected]; Le esibizioni inizieranno alle ore 21.

