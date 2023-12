Sport e sociale, la festa della Silvano Fedi

Pistoia, 11 dicembre 2023 – Festa sociale per la Silvano Fedi Pistoia: la squadra e i dirigenti al completo si sono ritrovati per questa simpatica conviviale per festeggiare un anno di successi, ed il superamento di tutti record di partecipazione al loro gioiello la "Pistoia Abetone" e anche in solidarietà sono state fatte cose concrete, grazie anche alla collaborazione con la ETS Regalami un sorriso è stato possibile donare ben due defibrillatori nella provincia di Pistoia.

Una squadra dinamica che nel 2024 non farà certo mancare il "Sapore della sfida" cercando di conquistare il 50 Km verso l'Abetone.