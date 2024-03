Spazi, laboratori e didattica . Caript, bando da 275mila euro

PISTOIA

Dare l’opportunità di realizzare progetti innovativi per la didattica, dotarsi di nuove strutture o adeguarne di già esistenti, attivare interventi per migliorare l’apprendimento e promuovere il coinvolgimento degli studenti. Sono gli obiettivi del nuovo bando Scuole in movimento, aperto da Fondazione Caript che mette a disposizione degli istituti scolastici pistoiesi 275mila euro.

Al bando possono partecipare tutte le scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori, che hanno sede in provincia di Pistoia e gli istituti privati parificati del territorio. Ciascuna scuola può concorrere con un solo progetto, mentre gli istituti comprensivi possono presentare fino a tre richieste di cofinanziamento.

"Dalla prima edizione di questo bando, avviato nel 2015 – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – abbiamo sostenuto 274 progetti, investendovi oltre due milioni e mezzo di euro. È un impegno che rinnoviamo, e che si affianca a tante altre nostre iniziative dedicate al mondo della scuola, convinti che migliorare la formazione dei giovani sia la chiave fondamentale per il progresso della comunità e per lo sviluppo del territorio".

Il bando, che arriva alla decima edizione, prevede che ogni progetto possa essere cofinanziato non oltre il 75% delle spese previste e per un importo massimo di 25mila euro. Le risorse sono messe a disposizione per sostenere l’ideazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative, per trasformare spazi di apprendimento (a esclusione di interventi di manutenzione sugli immobili), per realizzare laboratori di varia natura e per allestire spazi all’esterno delle scuole da utilizzare per l’insegnamento. Inoltre, è possibile presentare progetti che hanno l’obiettivo di favorire la partecipazione degli studenti e di migliorare la qualità dell’apprendimento, comprese iniziative di formazione per gli insegnanti.

Nel 2023 con Scuole in movimento sono stati sostenuti 24 progetti, nei quali Fondazione Caript ha investito oltre 290mila euro. Particolare rilievo è stato dato alla realizzazione di aule e spazi attrezzati esterni, a esempio come una nuova aula con struttura in vetro da costruire nel giardino del liceo scientifico Amedeo di Savoia a Pistoia, un’aula all’aperto con orto didattico all’istituto comprensivo Galilei di Pieve a Nievole e una sala bar esterna all’istituto alberghiero Martini di Montecatini Terme.

Le domande per partecipare al nuovo bando devono essere presentate entro il 31 maggio 2024 attraverso il sito www.fondazionecaript.it, sezione “Bandi e modulistica”.