Progetto calcio-studio. Festa per i giovani atleti

PISTOIA

Un’iniziativa volta a mettere in luce le qualità sportive dei giovani calciatori ma anche l’impegno nelle attività scolastiche. È su questo doppio binario che si è svolta, nella serata di ieri, la sesta edizione del Progetto Calcio-Studio. Nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, dieci tra ragazzi e ragazze hanno ricevuto le borse di studio intitolate a "Giovanni Giandonati", un dirigente che ha contributo alla crescita del calcio giovanile e dilettantistico in Toscana.

Il progetto, nato nel 2015/16 grazie ai professori Angelo Vaccaro e Roberto Antonelli, quest’anno era rivolto agli studenti di prima, seconda e terza superiore e agli atleti appartenenti alle categorie Allievi Under 17, Under 16 e Giovanissimi Under 15. "Giovanni Giandonati è stato un dirigente esemplare - ha detto Roberto D’Ambrosio, delegato provinciale Figc Pistoia - ma soprattutto un vero amico. Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse importante il suo lavoro in sede e sul campo coi ragazzi". A margine delle premiazioni è intervenuto anche Alessandro Sabella, assessore allo sport del Comune di Pistoia: "Questo premio sottolinea l’importanza del connubio tra sport e scuola, per il quale vanno ringraziati gli istituti scolastici e le società sportive. I ragazzi che oggi ricevono la borsa di studio rappresentano un modello da seguire".

Ricchissimo il parterre delle figure dirigenziali presenti: da Paolo Mangini, presidente regionale della Figc, a Stefano Spinicci, consigliare regionale Figc, passando per Andrea Capecchi, delegato provinciale Coni, e Angelo Vaccaro, coordinatore del progetto. Questi i nominativi dei ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio: Gabriele Augello (Liceo Lorenzini/Ponte 2000), Simone Campanella (Iti Fedi Fermi/Casalguidi), Matteo Baldi (Amedeo di Savoia/Montecatinimurialdo), Margherita Benesperi (Itc Pacini/Worange Pistoia), Giulio Bonari (Liceo Salutati/Margine Coperta), Samuele Castelli (Comprensivo San Marcello/Montagna Pistoiese), Lorenzo Catillo (Amedeo di Savoia/Academy Aglianese), Lorenzo Colella (Alberghiero Martini/Giovani Rossoneri), Lapo Giorgetti (Amedeo di Savoia/Capostrada), Russel Notararigo (Iti Fedi Fermi/Ramini). Importante anche il contributo degli sponsor che hanno sostenuto: Mutua Alta Toscana, Vannucci Piante, Olla Home Solution, B.G, Coordinamento Pistoia Fiat 500 Club Italia.

MF