"Soddisfatti per l’esito e l’impegno preso"

In questi giorni il mirino è stato indubbiamente puntato, a livello mediatico, su quello che poteva succedere alla Vot International e arrivati al termine della fase di concertazione, anche l’azienda vuole dire la propria. "La società Vot International Srl – si legge nella nota ufficiale – mostra gratitudine verso gli imprenditori per l’impegno preso a tutela dei lavoratori e delle altre imprese impegnate nel comparto industriale del mobile. Durante il periodo di agitazione, la Vot ha ritenuto opportuno convogliare tutta l’attenzione per una corretta ricostruzione del quadro che si era venuto a creare, tutelando tutte le posizioni coinvolte e richiedendo chiarimenti ai titolari delle aziende oggetto delle contestazioni. La soluzione trovata dalle due aziende che, presenziando sin dal primo giorno, hanno voluto rivendicare il ruolo di operatori economici distinti e autonomi del processo produttivo, è stata accolta con favore dal tavolo sindacale, e la stabilizzazione immediata dei lavoratori ne è dimostrazione". Un breve parere, al termine di queste due intense settimane, è stato espresso anche dal gruppo Mondo Convenienza, importante committente per la produzione di Vot International Srl. "Esprimiamo la soddisfazione per il buon esito degli incontri tra i vertici del proprio fornitore, Vot, e i rappresentanti sindacali, culminati oggi in una soluzione condivisa che garantirà condizioni ancora più favorevoli per i lavoratori dell’appaltatore della stessa Vot" si legge nel comunicato ufficiale.

S.M.