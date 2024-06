Si apre il Benesperi bis: "Avanti con il lavoro". Ipotesi nuova giunta. Fdl, FI e liste civiche

Luca Benesperi ieri ha trascorso nella normalità, anche se con qualche emozione in più, la sua prima giornata del secondo mandato. "Una giornata passata nella normalità – ha riferito Benesperi -. Ho continuato le occupazioni quotidiane, firmato alcuni atti, ricevuto alcune persone, fatto il punto della situazione con segretaria e funzionari. Tutto improntato alla continuità col precedente mandato, com’è ovvio che sia". Il sindaco informa che il giuramento ci sarà durante il primo consiglio comunale, la cui data è ancora da stabilire. L’interesse attorno alla composizione della nuova giunta è già abbastanza alto ad Agliana. Il sindaco Benesperi taglia corto: "È tutto prematuro". Sono stati rieletti gli assessori uscenti Fabrizio Baroncelli (vicesindaco), Greta Avvanzo e Maurizio Ciottoli (tutti di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 19,86%) e Giulia Fondi di Forza Italia (lista con il 6,23%). Saranno tutti riconfermati? Nella nuova composizione della maggioranza, nella quale sono entrate due liste civiche (Benesperi sindaco con il 17,58% e Agliana al centro con l’8,93% che ha dato appoggio esterno al ballottaggio ed è entrata in maggioranza con Ambra Torresi), è rimasta fuori la Lega (3,6%), che nel precedente mandato era rappresentata da Katia Gherardi (assessore esterno con delega al bilancio) e dalla presidente del consiglio comunale Milva Pacini. Secondo fonti bene informate non ci sarebbero veti per richiamare in giunta Gherardi, oppure Pacini, sempre come assessore esterno. Ma le due liste civiche reclameranno un assessorato? Ci sarà un assessorato per Ambra Torresi? Alla nostra domanda, subito dopo la rielezione, Benesperi ha risposto: "Avevo già detto che la lista civica che ci ha appoggiato al ballottaggio, in base agli accordi avrebbe avuto una posizione di governo. Vedremo in che termini".

Ambra Torresi lunedì pomeriggio ha festeggiato la vittoria di Benesperi nella sede del comitato del centrodestra: "Sono contenta del risultato – ha detto -. Sono state giornate complesse e oggi si apre un nuovo capitolo. Un capitolo di collaborazione, idee e persone". E gli assessori in carica negli ultimi cinque anni, che hanno progetti avviati, sono disposti a farsi da parte? "La volontà che avevamo al momento della formazione del programma – riferisce il vicesindaco Fabrizio Baroncelli – era per una riconferma. Ma ora c’è una nuova compagine e la decisione spetta al sindaco. Per quanto mi riguarda, la riconferma è auspicabile e lo spero per il lavoro che avevamo preparato, ma se viene scelto un altro sono pronto a farmi da parte ed a collaborare".

Fabrizio Baroncelli ha mandato di rappresentanza per il suo partito, Fratelli d’Italia, e commenta positivamente il risultato elettorale del partito della Meloni ad Agliana. "Sono soddisfatto per la conferma del sindaco e per il risultato di FdI – dice Baroncelli -. Siamo il primo partito del centrodestra, passiamo da tre a cinque consiglieri, nonostante la lista Benesperi sindaco abbia attinto anche dal nostro serbatoio. Dei quattro assessori uscenti eletti, tre sono del nostro partito. Quindi siamo molto soddisfatti del risultato". Luca Benesperi al ballottaggio ha ottenuto il 53,24 per cento, con 3651 voti, circa 6.5 punti percentuali in più sul suo sfidante, Guido Del Fante del centrosinistra. L’affluenza alle urne è stata bassa: 44,04%, più del 55% non ha votato. "Il calo di affluenza alle urne – ha commentato Benesperi – è un trend nazionale".

Piera Salvi