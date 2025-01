Scontro diretto per la Lavachiara Buggiano

PISTOIALa ripresa. Con il 12° turno di serie D donne e il 10° di D uomini riprendono i campionati pallavolistici. Tutte in campo sabato 11 gennaio le nostre formazioni. Nel girone B di D femminile, dalle 18 a Campi Bisenzio confronto fra il Baccicampi e la Lavachiara Buggiano. Le borghigiane di coach Sassi vogliono vincere finalmente con una compagine di alta classifica: le campigiane sono al terzo posto, l’occasione parrebbe propizia.

Durante la pausa del torneo, allenamento congiunto con il Chianti Volley dell’ex aglianese Luca Lazzarini. "Le atlete stanno bene e sono determinate a proseguire positivamente il campionato", fanno sapere da casa-Buggiano.Patron Leandro Landi è ambizioso e non intende finire di stupire: per l’ennesima volta sta forgiando un Buggiano capace di vincere avvalendosi delle giovani del proprio vivaio. Nello stesso raggruppamento, ma dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia, il Pistoia Volley La Fenice di Riccardo Cappelli si prepara a ricevere la visita della Nottolini Capannori. Entrambe le squadre hanno 12 punti in graduatoria: ottenerne 3 nello scontro diretto significherebbe moltissimo in chiave-salvezza. "La sosta del torneo ci ha consentito di recuperare tutte le effettive – ci rende edotti il dirigente fuxiablu Maurizio Lucchesi –: a meno di novità dell’ultim’ora, il gruppo sarà al completo, desideroso di fare bene".

La Fenice ha scelto di allenarsi, evitando le gare amichevoli. Infine, dalle 18 a Nodica, nel pisano, andrà in scena Migliarino – Zona Mazzoni Pistoia. I biancorossi di Gabriele Fattorini saranno tutti a disposizione, reduci da un pari amichevole 2-2 con la Pieve a Nievole. Urge vincere, per tenere il passo di San Miniato. Ma attenzione a Migliarino, che ha 7 punti in meno in graduatoria ed è un rivale ostico.

Gianluca Barni