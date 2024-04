Sambuca, secondo candidato. E’ il professor Marco Breschi: "Un territorio da ascoltare"

Dopo aver conosciuto il nome del candidato civico sostenuto dal centrodestra, il geometra Maurizio Pasquinelli, la competizione elettorale in vista del voto dell’8 e 9 giugno a Sambuca Pistoiese si arricchisce anche del secondo candidato che sarà appoggiato dal centrosinistra. Ancora non si conosce il nome della lista. E’ Marco Breschi, 64 anni, pistoiese, che dopo un lungo girovagare in Italia e nel mondo, dal 2020 vive stabilmente a Castello di Sambuca. La sua ufficializzazione è arrivata questa domenica al termine di una riunione dei sostenitori della coalizione a Taviano. Breschi è professore ordinario di Demografia all’Università di Sassari dove è stato direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e più recentemente direttore generale dell’ateneo. "Ho preso questa decisione soltanto da pochi giorni e devo dire che sono qui unicamente per ragioni di cuore – afferma Breschi – mi sento debitore verso queste terre: ho scritto la mia tesi di laurea su Treppio, dove ho vissuto per tre anni. La tesi vinse, all’epoca, il premio dell’Università di Firenze come miglior elaborato dell’anno, dando il via alla mia carriera professionale e accademica". Questi sono giorni decisivi, oltre che per scegliere il nome della lista, anche per andare a individuarne i componenti che si ispireranno ai valori della Costituzione, della democrazia partecipata e dell’equità. Un passaggio epocale per la comunità di Sambuca che andrà a salutare l’attuale sindaco, Fabio Micheletti, che non si era dichiarato favorevole a correre per un suo terzo mandato (che in realtà sarebbe stato il quarto, dopo quello degli anni Novanta) e che, a giugno, uscirà di scena. "Ho lavorato in Italia, in Europa e alle Nazioni Unite parlando di demografia – aggiunge ancora Marco Breschi – in diversi mi hanno sollecitato per questa avventura da candidato sindaco e ci ho pensato seriamente: qua c’è da lavorare sullo spopolamento di queste terre e, non a caso, su casi del genere ho scritto anche vari saggi. Adesso sarà determinante ascoltare le persone perché, in un territorio come quello di Sambuca, ci puoi mettere il cuore e la volontà, ma senza norme e leggi specifiche per la montagna non ce la facciamo. Anche per questo dico sempre che chi sta qui e ci sopravvive ed è un eroe". A poco più di due settimane dal deposito delle liste ufficiali si delinea la sfida elettorale per Sambuca, spazzando via il rischio che nessuno si presentasse di fronte agli elettori. Per Marco Breschi il via libera ufficiale ci sarà il prossimo 4 maggio quando si presenterà prima a Pavana (alle ore 15) e poi a Treppio.

Saverio Melegari