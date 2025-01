Rinnovabili e ’Rifiuti Zero’. Agliana si interroga sul futuro con l’inceneritore ancora attivo

Progetti realizzati o in via di completamento, altri partiranno nel 2025, ma ci sono anche piani che nel 2024 si sono arenati. Ne abbiamo parlato con il sindaco Luca Benesperi. Siamo partiti da due importanti progetti dei quali si è tanto parlato nel 2024 e per i quali ha profuso molto impegno il consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi, che nella seconda parte del primo mandato Benesperi è stato il consigliere delegato all’ambiente e transizione ecologica. I progetti sono la Comunità energetica rinnovabile e l’adesione alla strategia internazionale "Rifiuti zero".

Nella primavera 2024 l’attivazione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) ad Agliana sembrava imminente e aveva incontrato interesse da parte di imprenditori, associazioni e singoli cittadini. Nel secondo semestre nessuno ne ha più parlato. A marzo 2024 era stata approvata dal consiglio comunale, con una mozione presentata da Nerozzi, l’adesione alla strategia internazionale "Rifiuti zero". Poi Zero waste Italy aveva congelato la richiesta perché, dopo l’approvazione, il sindaco di Agliana, con quelli di Montale e Quarrata, aveva firmato la proroga di attività dell’inceneritore di tre anni più uno.

Zero waste Italy, aveva comunicato che veniva procastinata l’inclusione di Agliana nella lista dei comuni "Zero waste" fino alla fine di giugno 2024, ritenendo utile un chiarimento con il sindaco eletto alle amministrative di giugno 2024. Condizione per formalizzare l’adesione di Agliana a "Rifiuti zero", secondo il presidente di Zero waste Italy Rossano Ercolini (venuto anche ad Agliana per la campagna elettorale del Pd) era la chiusura dell’inceneritore nel 2024. Impianto che però continuerà a bruciare rifiuti per altri tre anni (con possibilità di proroga a quattro) sotto la gestione di Herambiente, aggiudicata tramite bando.

Ecco le risposte del sindaco. Comunità energetica rinnovabile: "Si è arenata nonostante si stiano riprendendo i contatti con le aziende. Non sono molti i Comuni che hanno attivato le Cer. Gli uffici e l’assessorato ci stanno lavorando. Spero sia tra gli obiettivi da portare avanti". Rifiuti zero: "Non siamo stati ancora contattati, nonostante siamo sulla stessa lunghezza d’onda per i principi ispiratori". Inceneritore: "Herambiente ha presentato un progetto migliorativo rispetto alla base di partenza. In questo periodo le amministrazioni devono essere preparate per affrontare i costi di bonifica e salvare i posti di lavoro, in vista della scadenza della gestione. I tempi ci sono. C’è anche da considerare che nel frattempo ci saranno le amministrative di Quarrata".

Piera Salvi