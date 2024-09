Rifiuti, da gennaio arriva la Taric. I kit per la raccolta differenziata. E intanto partono gli incontri

Anche nel Comune di Buggiano, a partire dal mese di gennaio, cambia il servizio di raccolta, con l’arrivo della Tariffa Corrispettiva, la cosiddetta Taric, già in vigore, in Valdinievole, nei Comuni di Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Chiesina Uzzanese. Con il nuovo sistema, sarà direttamente Alia Servizi Ambientali a gestire, applicare e riscuotere le somme dovute per la raccolta. Ogni utenza sarà dotata di un nuovo kit, già disponibile in Comune. Ogni kit sarà composto da tre contenitori, carta e cartone, rifiuti organici, e indifferenziata, oltre che da due rotoli di sacchi azzurri.

Nelle case e nelle attività commerciali stanno arrivando le lettere nelle quali i cittadini potranno trovare le date degli incontri informativi organizzati dall’amministrazione comunale e da Alia, oltre a numerose informazioni su come funzionerà il nuovo servizio. Il primo degli appuntamenti, dedicato alle utenze domestiche, è previsto lunedì 30 settembre, alle 18, nella sede che è stata messa a disposizione dalla Pubblica Assistenza Avis; il secondo, pensato per le utenze non domestiche, si svolgerà nella sala consiliare del palazzo comunale lunedì 14 ottobre, alle 14.30. Chiude la serie, lunedì 21 ottobre alle 18, un secondo incontro dedicato alle utenze domestiche, di nuovo nella sede della Pubblica Assistenza Avis.

"Non sarà una rivoluzione – afferma il sindaco Daniele Bettarini – ma di sicuro è un passo avanti per fare sempre meglio, nei confronti di ambiente e cittadinanza. Saranno introdotte riduzioni a chi differenzia maggiormente, inoltre le bollette saranno inviate direttamente da Alia. Non cambiano i giorni di raccolta e tutti i servizi accessori, ma saranno sostituiti tutti i bidoncini con nuovi dotati di codice di riconoscimento. Invito tutti a partecipare agli incontri previsti – conclude il sindaco – ai quali ne seguiranno altri".

Emanuele Cutsodontis

