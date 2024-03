Abbandono illegale di rifiuti, denunciato un 33enne

Serravalle (Pistoia), 25 marzo 2024 – La polizia municipale di Serravalle Pistoiese ha denunciato un uomo di 33 anni, residente in un altro comune, per aver abbandonato un’ingente quantità di rifiuti in via di Baco. Via di Baco è la strada che collega l’abitato di Cantagrillo con Cecina di Larciano, attraverso un paesaggio campestre e boschivo fra i più belli e suggestivi del Montalbano. Evidentemente però la bellezza di questo tracciato non attira solo gli amanti delle passeggiate nel verde, ma anche coloro che intendono liberarsi di rifiuti di vario genere in maniera scorretta. All’uomo è stata quindi notificata una denuncia alla Procura della Repubblica per violazione del codice dell’ambiente e adesso rischia un’ammenda fino a 10.000 euro, oltre a doversi far carico di recuperare e smaltire i rifiuti a sue spese. La polizia municipale di Serravalle Pistoiese ricorda infatti che, dall’ottobre del 2023, il legislatore ha stabilito che l’abbandono di rifiuti, anche se effettuato da un privato, costituisce un reato. L’invito che quindi la polizia municipale rivolge a tutti i cittadini che debbano smaltire rifiuti ingombranti è di rivolgersi direttamente ad Alia, che effettua il ritiro gratuitamente a domicilio. Sulla questione interviene anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi, da sempre impegnato sul fronte anti abbandoni: "Per contrastare questo orribile fenomeno in passato abbiamo anche alzato le sanzioni. La lotta all’abbandono va avanti da anni e adesso il nuovo comandante Nicola Bruni sta affrontando questa problematica con particolare energia".