Riapre l’ufficio postale di Taviano. Tornano i servizi per Sambuca

Da oggi torna operativo l’Ufficio Postale di Taviano, nel Comune di Sambuca Pistoiese, che sarà in grado di offrire una serie di servizi alla popolazione, come previsto dal progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" che Poste Italiane sta realizzando in numerosi Comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di piazza Sandro Pertini, 6 accanto al Palazzo Comunale di Sambuca Pistoiese: "finalizzati ad accogliere, -come si legge nella nota emessa dall’Ufficio Stampa di Poste Italiane -non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio".

Il progetto si sviluppa con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. L’ufficio postale di Sambuca Pistoiese è rimasto chiuso a lungo a causa di un incendio sviluppatosi all’inizio di aprile del 2022, che ne impediva l’utilizzo, i lavori si protrassero a lungo, tant’è che l’allora sindaco, Fabio Micheletti protestò vivacemente. Nella nuova offerta di prestazioni con il progetto Polis, in pratica si può accedere a servizi come rilascio passaporto, casellario giudiziario o documenti Inps e molto altro, facendo risparmiare molti viaggi a Pistoia e molto tempo; perché il servizio vada a regime ci vorranno alcuni mesi.

Servizio che sarà a disposizione dei cittadini con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. A suo tempo anche il presidente della Commissione Aree interne della Regione Toscana, Marco Niccolai aveva espresso valutazioni positive sul progetto Polis definendolo un progetto che tocca un tema sul quale "l’attenzione dei cittadini è alta", quello della presenza degli uffici postali, "in particolare nei piccoli Comuni, nelle aree interne e nei piccoli centri che stanno già subendo la desertificazione bancaria".

Andrea Nannini