Porte girevoli in casa Pistoiese. Rescisso il contratto di Lagonigro

"La vita è fatta a scale, c’è chi scende e c’è chi sale". Un proverbio quanto mai attuale in casa Pistoiese, che ormai da inizio stagione è un vero e proprio cantiere aperto. Dalla panchina al campo, dallo staff tecnico ai calciatori: tanti sono stati i cambiamenti e le novità, in entrata e in uscita, dalle parti di Via delle Olimpiadi. In ordine cronologico, l’ultima news è arrivata nella giornata di ieri, quando il club arancione ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto del portiere Antonio Lagonigro. L’estremo difensore classe 2006 era arrivato in estate dal Frosinone coi galloni del titolare, ma dopo un avvio incerto e tre sole presenze ufficiali ha ceduto il posto tra i pali a Cecchini, il quale si è affermato in modo indiscusso come primo portiere della squadra.

Da qui la decisione del giocatore scuola Reggina, voluto da Taibi in estate, di prendere un’altra strada e cercare nuova sistemazione. Come detto, l’addio di Lagonigro è solamente l’ultimo di una serie di porte girevoli che fin da settembre sono entrate a far parte del mondo Pistoiese. Non più di tre settimane fa c’era stata infatti la risoluzione dei contratti di tre big come Caponi, Cardella e Tanasa, mentre ancora prima, a campionato nemmeno cominciato, aveva salutato per motivi personali Vincenzo Corvino. Non solo partenze però perchè nel corso delle settimane ci sono stati anche diverse entrate in arancione, nel tentativo da parte della dirigenza di correggere in corsa l’organico per provare a puntare alla vetta della classifica. In principio sono arrivati, prima dell’esordio a Fiorenzuola, Pinzauti e Lollo, quest’ultimo per altro con zero minuti a referto a più di due mesi di distanza dalla firma. Sul finire del mese di settembre c’era stato poi l’arrivo, richiesto dall’allora tecnico Giacomarro, del mediano metodista Vincenzo Lauria, mentre pochi giorni fa è stata la volta di Luis Maldonado e Andrea Accardi. Un via vai continuo che dimostra da un lato la grande volontà della proprietà di mantenere viva la corsa al primo posto, attualmente distante nove punti, ma dall’altro conferma che non tutti gli acquisti fatti in fase di costruzione della rosa sono stati corretti. Il tutto in attesa del mercato di dicembre che è ormai alle porte e che verosimilmente porterà ulteriori novità in casa Pistoiese. Il margine dalla capolista Tau non è incolmabile, ma servirà cambiare registro già dalla prossima sfida interna col San Marino. Intanto è tornato in pista anche Domenico Giacomarro. Il tecnico siciliano, dopo aver portato a termine le operazioni per la risoluzione contrattuale con la Pistoiese, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Savoia, formazione militante nel Girone G di Serie D e che si trova a metà classifica.

Michele Flori