Porte aperte nei musei. Visite guidate al Ceppo. Performance al Fabroni. E c’è il kit omaggio bimbi

Fine settimana d’arte all’insegna delle giornate "a tema" che riguarderanno musei e archivi pistoiesi. Primo appuntamento in ordine di calendario quello di sabato 12 ottobre con "Archivi.doc", iniziativa toscana che si svolge all’interno dell’evento nazionale "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro" promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Tra i cinquantasei archivi privati toscani rientrano anche due realtà della provincia di Pistoia: nella giornata infatti si terranno visite guidate alla Casa Museo Sigfrido Bartolini con una esposizione di fotografie e letture-commento di lettere scelte dalla corrispondenza dei Fondi Archivistici e, a Pescia, all’Archivio storico d’imprese delle Antiche Cartiere Magnani con il direttore dell’associazione Museo della Carta (info e dettagli su associazionedimorestoricheitaliane.it). Sempre sabato, alle 18, a Palazzo Fabroni è tempo di celebrazioni nell’ambito della Giornata nazionale del Contemporaneo.

Il Museo aderisce proponendo "Self-Sufficient Musics-Li Song, Jia Liu e Shuoxin Tan" un progetto di Nub che vedrà i tre artisti cinesi impegnati in una performance attorno al tema dell’accessibilità mettendo in dialogo le opere sonore con gli spazi del museo. Durante l’evento ciascun artista si esibirà con una performance individuale, seguita da una performance collettiva che chiuderà la serata. L’iniziativa è gratuita; l’ingresso al museo sarà possibile in modalità prolungata fino alle 21.

Domenica doppia iniziativa: nell’ambito della Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, il Museo dello Spedale del Ceppo sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 18 con possibilità di partecipare a due visite guidate gratuite al Museo e al Teatro anatomico che si svolgeranno alle 11 e alle 15 ([email protected] o 055.6938688). Domenica 13 è anche Giornata delle famiglie al museo. Il museo civico in palazzo comunale metterà a disposizione dei visitatori il kit per le famiglie con bimbi dai 5 agli 11 anni, così da poterli coinvolgere ancora di più nella visita (apertura dalle 10 alle 18; kit compreso nel costo del biglietto, che è gratuito per i minori di 18 anni). Tra chi spalanca le porte questo fine settimana c’è anche Gea-Green Economy and Agriculture nel suo quartier generale di via Ciliegiole. Da oggi a domenica una maratona di iniziative gratuite tra natura, cultura e sport, nel cuore verde di Pistoia. S’inizia alle 16 di oggi con una tavola rotonda dal titolo "I diritti delle piante" condotta dall’antropologo Adriano Favole alla presenza di esperti e studiosi universitari. Seguirà (ore 17.30) la performance artistica di Gloria Campriani, accompagnata dal percussionista Omar Cecchi. Sabato e domenica in formula no-stop dalle 9 alle 18 un’occasione per vivere il parco e anche acquistare al mercato contadino a cura di Cia Toscana Centro che sarà allestito nell’area verde. E poi ancora: visite guidate al patrimonio green e alle opere d’arte collocate nel parco, presentazioni, laboratori per i piccoli dai 5 anni in su, lezioni di tai chi e performance teatrali. Il dettaglio è consultabile su gea.green.

linda meoni