Pistoiese, la difesa c’è già

Messo alle spalle il primo test estivo contro il Tau Altopascio, la tabella di lavoro della Pistoiese prevede ora un’intera settimana di intenso lavoro sul campo. La squadra arancione si sposterà di pochi chilometri, dal Cei di Larciano ai Giardinetti di Lamporecchio, continuando a soggiornare all’Hotel Castelmartini. Il focus dello staff tecnico sarà orientato principalmente su due binari, uno legato alla condizione fisico-atletica, l’altro legato all’intesa nelle giocate e ai collegamenti tra i vari reparti.

Analizzando quanto visto sabato al Comunale, la Pistoiese è sembrata in debito d’ossigeno rispetto agli amaranto, i quali però hanno iniziato la preparazione una settimana prima rispetto a Caponi e compagni. Come sottolineato anche da Giacomarro, in alcune occasioni le gambe non hanno seguito ciò che voleva fare il cervello. Tradotto: le idee ci sono, ma serve del tempo fisiologico per riuscire a renderle concrete. A livello di reparti, la difesa è sembrata già registrata, coi tre over sul pezzo e bravi ad intervenire sia nelle coperture preventive che quando chiamati in causa negli uno contro uno. Positivo, almeno nelle intenzioni, il contributo degli esterni, poco precisi però al momento del cross o della conclusione a rete.

A centrocampo si è messo in luce Greselin, sia per la qualità delle giocate che per un tiro dal limite alto di poco e una bella imbucata in profondità per Nardella. Capitolo attaccanti: Nardella ha mostrato spunti interessanti e una buona leadership, guadagnando anche diversi calci piazzati. Tascini ha spaziato molto su tutto il versante offensivo, arretrando diversi metri per prendere il pallone quando necessario. Sparacello ha fatto la propria parte sul piano fisico, giocando prevalentemente spalle alla porta. Le quattro punte attualmente in rosa - l’altro è il giovane Balleello - potrebbero bastare per affrontare la stagione, ma negli ultimi giorni si è fatto largo il pesante nome di Daniele Rocco, autore di ben 14 gol in Serie C col Legnago Salus.

Mercato a parte, è chiaro che il focus di Giacomarro e dei suoi ragazzi debba essere rivolto al lavoro sul campo. In tal senso, il prossimo test amichevole sarà domenica 11 contro il Seravezza Pozzi (ore 17:30), mentre è stato ufficializzato anche il calendario degli incontri di Coppa Italia Serie D. La Pistoiese riposerà per il turno preliminare del 25 agosto ed esordirà il 1 settembre, in trasferta, contro la vincente tra San Donato Tavarnelle e Siena. Un antipasto per il campionato che inizierà la settimana successiva.

Michele Flori