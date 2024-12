Per Kemp esordio ok, Forrest pasticcione

Forrest 5,5 Il folletto di Pompano Beach va a fiammate e quando si accende diventa un fattore. Nel finale però pasticcia e non poco.

Christon 6 Si dedica a far girare la squadra e ci riesce molto bene, quando prova a mettersi in proprio i risultati non sempre lo premiano e anche per lui quell’errore finale lo penalizza.

Rowan 7 Tiene viva Pistoia soprattutto nei momenti di difficoltà, dalla lunga distanza è una sentenza, la sua partita è senza dubbio di livello.

Paschall 8 23 punti in 26 minuti di gioco, 4/6 da 2 punti, 5/7 da 3 punti, 5 rimbalzi. Paschall è stato praticamente perfetto, non osiamo immaginare cosa possa fare quando sarà al massimo della condizione.

Kemp 7 Si è presentato alla grande alla sua prima in maglia biancorossa, punti, difesa, rimbalzi e tanta intensità. Benvenuto.

Silins 5 Una serata non brillante, evidentemente le partite giocate con la Nazionale hanno pesato sulle gambe del lungo biancorosso.

Della Rosa 5,5 il capitano quando è stato chiamato in campo ha dato il suo contributo in termini di intensità e regia, peccato per l’ultimo tiro uscito di un soffio che avrebbe potuto portare Pistoia al supplementare.

Saccaggi 5 Gioca 7 minuti in cui non riesce ad incidere come al solito. ’Sacca’ non riesce ad entrare dentro il match anche perché il tempo a sua disposizione è stato poco.

Benetti 6 Il suo impatto sulla partita è di quelli che pesano soprattutto nel primo tempo, dove risulta essere un fattore sul lato difensivo.

Anumba 5 Ci prova a mettersi in ritmo ma alla fine il risultato non arriva.

Markovski 6 Il tecnico biancorosso non ha potuto sfruttare al meglio la sosta del campionato perché, tra partenze e nuovi arrivi e giocatori chiamati in nazionale, non ha mai potuto lavorare con la squadra al completo, ma nonostante tutto dai passi in avanti si sono visti. Buono l’atteggiamento difensivo nel primo tempo, così come buona la scelta di liberare Paschall in attacco facendolo giocare da falso pivot. Terza gara e terza sconfitta in volata, il dato che rimane però purtroppo è questo

M. I.