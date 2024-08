"Pacchetto scuola" per gli studenti. Si rinnova il sostegno alle famiglie

Da ieri e fino al 20 settembre si potrà fare domanda per l’incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola - anno scolastico 2024-25". Il "Pacchetto scuola", come conferma l’assessore all’istruzione Giulia Fondi (foto), è un contributo destinato a sostenere le spese delle famiglie per la frequenza scolastica (acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e servizi scolastici), viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali. Nella domanda non viene richiesta documentazione di spesa ma è obbligatorio conservarla per i controlli che verranno effettuati dai Comuni. Ecco chi può presentare domanda. Chi ha figli iscritti per l’anno scolastico 2024-2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali, inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, ubicata nel territorio regionale. Tra i requisiti, occorre avere un Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente non superiore a 15.748,78 euro, residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni, compiuti entro il 20 settembre 2024. Il requisito dell’età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto per legge o con invalidità non inferiore al 66% (è richiesta la certificazione). Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, oppure dallo stesso studente se maggiorenne.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate attraverso il modulo on line sul sito del comune di Agliana (www.comune.agliana.pt.it), al link dedicato, tramite l’utilizzo di Spid. In caso di effettiva difficoltà nell’invio telematico della domanda, l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune sarà a disposizione per dare un aiuto, tramite appuntamento telefonico al numero verde 800.131.161 negli orari di apertura. Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate agli indirizzi e-mail: [email protected], [email protected]. L’incentivo economico individuale è attribuito in base a graduatoria.

Piera Salvi