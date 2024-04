Nuova piazza a Bottegone nel degrado

I lavori sono terminati oramai da mesi, le nuove opere sono state sistemate e, dopo qualche ritardo, anche la nuova asfaltatura è stata eseguita. Resta però il mistero sul mancato step finale per poter iniziare ad utilizzare a pieno regime la nuova piazza realizzata tra via Andrea Doria e via di Sant’Angelo a Bottegone, una delle opere che rientra nel maxi progetto di "Smart City" che riguarda la frazione più popolosa del territorio. Ad alzare la voce sono i cittadini, che vorrebbero usufruire del parco adiacente alla parrocchia di San Michele Arcangelo: una situazione che doveva essere migliorativa ma che, per ora, risulta essere di degrado come denunciato anche dal parroco don Piergiorgio Baronti. Nello specifico, c’è una fossa piena d’acqua che non scarica più nell’Ombroncello danneggiando il muro antico dell’orto adiacente la chiesa. Un ristagno d’acqua che diventa pericoloso anche per i bambini che ci vanno a giocare. Senza contare lo sporco e i cestini oramai stracolmi di rifiuti.