Nuova allerta per vento e allagamenti

Ancora maltempo in Toscana con forti venti e mare molto agitato, specialmente nelle zone costiere centro-meridionali e insulari. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento e mareggiate fino alle 18 di oggi per l’Arcipelago e il tratto di costa centro-meridionale. E ancora, codice giallo per vento e mareggiate fino alle 18 di oggi per i tratti di costa compresi tra le foci dell’Arno e, a sud, dell’Ombrone, del Fiora e dell’Albegna. Infine, è scattato anche il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 7 di domani nelle aree interessate dai bacini del Bisenzio, dell’Ombrone Pistoiese e del Valdarno inferiore, già interessante dal maltempo.