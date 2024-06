"Novecento per tre" a Villa Stonorov

Con lo spettacolo "Novecento per tre", drammaturgia e regia di Monica Menchi, mercoledì 3 luglio ore 21,30 nell’anfiteatro di villa Stonorov, verranno evocate le atmosfere magiche della “Leggenda del pianista sull’oceano“, monologo teatrale di Alessandro Baricco, poi riadattato nel celebre film di Giuseppe Tornatore. Il pianista straordinario che si esibiva su un piroscafo che faceva la spola fra l’Europa e l’America, sarà protagonista di una pièce, ispirata sia al testo che al film, in cui i vari personaggi che affollano il transatlantico Virginian prenderanno vita dalle voci dei due attori, Monica Menchi e Gionni Voltan, accompagnati da Daniele Biagini al pianoforte. Un’opera dove fondamentali sono l’interpretazione e il potere evocativo della parola, in una scenografia scarna, composta da pochi elementi dove la musica per buona parte dello spettacolo farà da elemento di coesione tra i protagonisti e il coro dei passeggeri. "Novecento per tre", dell’Associazione Progetto Teatro, fa parte del cartellone "Notti di Stelle 2024" della Fondazione Jorio Vivarelli. Villa Stonorov, via di Felceti 11. Info e prenotazioni: 0573 477423, oppure 338.7290938.