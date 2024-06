Nodo via Montalese. Gli esperti a confronto su viabilità e sicurezza

La via provinciale Montalese e i problemi della viabilità, della sicurezza dell’abitato di Santomato e Pontenuovo e dei collegamenti con la zona industriale di Pistoia, saranno al centro di un incontro pubblico organizzato dalla commissione urbanistica dell’Ordine degli Architetti della provincia di Pistoia che si terrà giovedì prossimo, 6 giugno, alle ore 18, a Santomato, nei locali parrocchiali del circolo Oscar Romero. L’obiettivo dell’incontro è "creare un’occasione di confronto e di condivisione delle scelte fra cittadini e istituzioni" su una questione importante per la città di Pistoia in quanto la provinciale Montalese, in sigla Sp5, "sta a cuore non solo agli abitanti della zona, ma a tutta la città, perché attualmente rappresenta l’unico sbocco della zona industriale in direzione est". L’incontro intende esaminare in modo organico, e anche con una prospettiva storica, l’insieme delle questioni legate alla Montalese e alla prospettiva della realizzazione della Variante Montalese che viene richiesta con insistenza dalle comunità di Santomato e Pontenuovo. Tra gli ospiti la cui presenza è annunciata dall’Ordine degli Architetti sono previsti lo storico Tebro Sottili, l’avvocato Silvia Ginanni, già assessore all’urbanistica del Comune di Pistoia, l’architetto Perugi già funzionario dei lavori pubblici del Comune di Pistoia e l’attuale assessore al governo del territorio del Comune di Pistoia Leonardo Cialdi oltre ai tecnici della Provincia di Pistoia e ai progettisti dello studio di fattibilità tecnico-economica della Variante Montalese. Attualmente della Variante Montalese esiste uno studio di fattibilità della Provincia con un finanziamento di 175mila euro della Regione, ma non è ancora iniziata la redazione di un progetto esecutivo, anche perché sul tracciato non risulta esserci un pieno accordo tra Comune di Pistoia e Provincia. Il 21 dicembre scorso il consiglio regionale approvò all’unanimità una mozione che impegnava la giunta a finanziare il progetto della Variante Montalese nella prima variazione di bilancio utile. Il 23 marzo scorso i Comitati di Pontenuovo, Santomato e via Sestini fecero un presidio davanti alla Provincia che sfociò in un impegno scritto di Comune e Provincia ad attivarsi per la Variante. La giunta regionale ancora non ha finanziato il progetto. L’assessore Stefano Baccelli ha detto che ancora serve un "approfondimento politico". Intanto domenica scorsa è avvenuto l’ennesimo incidente vicino alla casa del popolo di Santomato: un’auto con a bordo due giovani diretta verso Montale ha urtato un albero del viale ed è cappottata finendo sul lato opposto. Per fortuna non passava nessuno in direzione opposta e i feriti hanno riportato ferite non gravi.

Giacomo Bini