Nicastro ha incontrato gli studenti

Lo scrittore Daniele Nicastro, autore di origini siciliane, ma piemontese di adozione, è stato ospite dell’Istituto Comprensivo di Montale dove, nell’arco di una mattinata, ha incontrato circa cinquecento alunne e alunni ed i loro docenti nell’auditorium della scuola media Melani. Autore di 50 libri per ragazzi, come ghost writer prima, e come scrittore poi, Nicastro ha saputo catturare l’interesse degli alunni con il suo eloquio pacato, semplice ma coinvolgente. "Ero un giovane impacciato – ha rivelato – non parlavo, come molti di voi, ma avevo tante cose da dire attraverso la scrittura. Le storie erano un modo per uscire dalla mia camera".

Lo scrittore ha spiegato agli alunni della scuola secondaria di primo grado come sono nati alcuni dei suoi libri più conosciuti come "Vengo io da te", "La storia di Nico", "Un Hikikomori", "Grande" e infine "Stalker", che tratta di un altro argomento molto attuale come l’uso a volte distorto degli smartphone e delle chat. Con gli alunni della primaria invece ha parlato del libro "La giornata contro le mafie" e di quello per i più piccoli, il divertente "Ronnie Rondella, la fiera della scienza". Ai ragazzi della scuola media, molto incuriositi e affascinati, e ai più piccoli, molto emozionati, ha spiegato che per scrivere i suoi libri, s’ispira sempre a storie vere.

La visita di Nicastro si inserisce in una serie di incontri con gli scrittori organizzati ogni anno dall’Istituto per avvicinare i ragazzi al piacere della lettura. Tra gli scrittori che hanno visitato la scuola di Montale si ricordano tra gli altri Antonio Ferrara, autore e illustratore di libri per ragazzi e Christian Hill, autore del libro per ragazzi "Il ladro dei cieli". Gli incontri vengono preparati accuratamente dalla scuola con attività didattiche dedicate alla lettura dei libri dei vari scrittori invitati.

Giacomo Bini