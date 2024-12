Nasce Herons Servizi: "Cresciamo insieme"

Nasce Herons Servizi, una società di merchandising che avrà lo scopo di produrre utili attraverso attività di legate alla commercializzazione del marchio per finanziare gli Herons Basket Montecatini nell’attività sportiva. E a fare da partner in questa nuova attività arriva Duferco Energia, uno dei più importanti fornitori di luce e gas a livello nazionale, con la partecipazione di Marco Artusini e Andrea Tommei. La società termale è molto orgogliosa di questa scelta. Duferco Energia, secondo la presentazione del portale Internet, "rappresenta l’azienda capofila della transizione energetica per il gruppo e aiuta i clienti in questo processo. Da oltre 10 anni forniamo energia a case, aziende e condomini, ci occupiamo di efficienza e riqualificazione energetica, servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile e condivisa". Andrea Luchi, presidente di Herons Basket, ha presentato Herons Servizi ieri mattina nella sede della società.

Insieme a lui erano presenti Stefano Severi, presidente di Herons Young, sodalizio del settore giovanile, oltre ad Artusini e Tommei. Il patron della società ha esordito dicendo che "questa realtà, fin dal suo esordio, si è caratterizzata per un progetto moderno e all’avanguardia. Possiamo adesso portare avanti un’attività per ricavare utili da destinare alla società sportiva, grazie a una realtà come Duferco. Nel punto vendita di Stefano Severi in corso Roma abbiamo già un punto fisico degli altri prodotti legati al merchandising". Severi ha aggiunto che " Herons Young sta continuando a crescere, diffondendo un grande senso di appartenenza". Artusini è molto soddisfatto: "Siamo una squadra molto solida".

Daniele Bernardini