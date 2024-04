Misericordia, tre nuovi automezzi destinati ai servizi sociali

La Misericordia di Agliana ha tre nuovi automezzi per i servizi sociali. L’inaugurazione è stata una grande gioia per la Confraternita aglianese che ha espresso immensa gratitudine alla concessionaria Nuova Comauto Renault, della famiglia Giusti, che ha donato i nuovi mezzi. Prima dell’inaugurazione in piazza Gramsci, davanti alle autorità, ai volontari e tanti cittadini, c’è stata una cerimonia nelle sede della Misericordia, dove c’è stato il primo taglio del nastro da parte del governatore della Misericordia di Agliana, Franco Benesperi, con Gabriele Giusti della concessionaria Renault Nuova Comauto e il sindaco di Agliana Luca Benesperi. Il governatore ha poi consegnato a Giusti una targa da parte dell’associazione, dove è scritto: "Profondamente grati per la generosità dimostrata verso la nostra Misericordia e la comunità aglianese con il dono degli automezzi da adibire ai servizi sociali". Si tratta di due auto elettriche Renault Zoe e di un Kangoo attrezzato per il trasporto di persone disabili. I tre nuovi mezzi sono sati poi trasportati in piazza Gramsci, dove sono stati benedetti dal parroco di San Piero, don Paolo Tofani, che ha partecipato al taglio del nastro con il sindaco e il governatore della Misericordia. Benesperi, nel ringraziare Nuova Comauto e la famiglia Giusti, non nuove nel compiere tali gesti di generosità, ha evidenziato: "Questa è una dimostrazione di generosità e sensibilità, non solo verso la Misericordia ma verso tutta la comunità aglianese, poiché questi nuovi mezzi andranno a sostituire veicoli obsoleti, quindi consentendoci di offrire alla comunità un servizio sempre più adeguato ed efficiente". Il sindaco Luca Benesperi ha aggiunto: "E’ una giornata di festa. Ringrazio i volontari della Misericordia per il loro costante impegno e la famiglia Giusti". L’inaugurazione è avvenuta in piazza Gramsci. Con i tre nuovi automezzi la Misericordia di Agliana potrà dare maggiori e più efficienti risposte ai numerosi bisogni della comunità. La Misericordia di Agliana, attiva dal 1908, grazie all’instancabile impegno dei volontari, garantisce la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con il 118, ogni giorno dell’anno, durante le 24 ore.

Piera Salvi