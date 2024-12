Misericordia di Agliana celebra 60 anni di volontariato di Palandri e Polvani

Giornata speciale alla Misericordia di Agliana che, nell’ambito della festa annuale della Confraternita, celebra in modo particolare il lungo impegno di due volontari: Roberto Palandri e Mauro Polvani per il loro 60° anniversario di volontariato.

Come da tradizione, i volontari della Misericordia di Agliana si ritrovano l’8 dicembre, per celebrare la festa annuale. La giornata, con la presenza delle autorità locali, civili e militari, inizierà alle 11.15 con la Messa, nella chiesa di San Piero, celebrata dal parroco don Paolo Tofani. A seguire, deposizione di una corona d’alloro alla lapide che ricorda i soci fondatori della Misericordia, in Piazzetta delle erbe e il tradizionale pranzo sociale.

"L’annuale festa sociale è l’occasione per festeggiare i nostri volontari, accompagnati dai familiari e trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria - evidenzia il governatore della Confraternita, Franco Benesperi -. Vivremo momenti particolarmente intensi e carichi di significato, per ringraziarli del tempo e l’impegno che mettono a servizio del territorio, non solo in ambito socio-sanitario, come hanno dimostrato anche in occasione delle recenti allerte meteo – ricorda Benesperi -, mettendosi tempestivamente a disposizione del Centro operativo comunale con grande abnegazione. A tutti loro va il sincero ringraziamento da parte del Magistrato della Misericordia, che quest’anno festeggerà in modo particolare Roberto Palandri e Mauro Polvani, per il loro 60° anniversario di volontariato al servizio della comunità aglianese".

Benesperi aggiunge che la festa annuale è l’occasione per ringraziare chi si impegna nella Misericordia con infaticabile attività e molteplicità dei servizi, giorno e notte, a favore della comunità aglianese e zone limitrofe.