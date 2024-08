Messi a terra finanziamenti per 23 milioni

Sono circa 23 milioni di euro le risorse impegnate sulla viabilità provinciale e 39 i cantieri all’attivo, tra gli avviati e quelli in prossima consegna alle imprese aggiudicatrici di gara per dare inizio ai lavori. Fondi che arrivano da finanziamenti nazionali e regionali impegnati in interventi di asfaltatura, manutenzione straordinaria, lavori di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione stradale, messa in sicurezza dei ponti lungo i fiumi e dei cavalcavia e nell’apposizione delle opere di protezione. Ci sarà da avere pazienza, da ora ai prossimi mesi: perché i lavori, indispensabili, comporteranno disagi negli spostamenti. I numeri nel dettaglio, le tipologie di intervento e le tempistiche stimate per la realizzazione degli interventi sono stati illustrati in una conferenza stampa tenutasi in Sala Nardi, nella sede di Piazza San Leone, alla presenza del presidente Luca Marmo, della consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei e del dirigente dell’area tecnica Antonio Pileggi. "Tutti e 39 i cantieri sono coperti da finanziamenti regionali o nazionali, mai dalla Provincia - sottolinea Marmo -. È la situazione di tutte le province d’Italia, alla quale la tanto attesa riforma dovrebbe portare una definitiva soluzione". "Dopo il crollo del Ponte Morandi è stata rivolta un’attenzione particolare a ponti e viadotti su tutto il territoriale nazionale, pertanto anche la Provincia ha fatto le sue verifiche - afferma Amidei -. Sui ponti della provincia di Pistoia sono investiti 15 milioni di euro, mentre 8 milioni sono destinati alle asfaltature lungo le strade regionali e provinciali". "I 39 cantieri che la Provincia di Pistoia ha all’attivo in questo momento sono più o meno impattanti sulla viabilità cittadina - dichiara Pileggi -. Cercheremo di creare meno disagio possibile agli utenti della strada".

