Memorial Melani alla Gedac Agliana

Quando si dice onorare al meglio la memoria di uno sportivo. Un giovane, grande sportivo. È stata la Gedac Agliana, allenata da Simone Allegri, a succedere agli Shoemakers Monsummano nell’albo d’oro del Memorial Gianluca Melani, torneo per squadre Under 13 patrocinato dal Comune di Agliana e organizzato dalla Pallacanestro Agliana 2000, giunto alla sedicesima edizione. Una manifestazione allestita per ricordare un innamorato della palla a spicchi, un giovane grande sportivo appunto, già tesserato della Pallacanestro Agliana 2000, tragicamente venuto a mancare nel giugno 2006 a causa di un terribile incidente stradale. Una morte prematura, che turbò profondamente il mondo del basket di Pistoia e dintorni. Da allora, nel mese di giugno di ogni anno, per volere in primis del presidente Simone Caramelli, al PalaCapitini di Agliana ecco una competizione con alcune delle migliori realtà giovanili toscane (e non solo). Competizione che in questa occasione ha visto il successo dei padroni di casa. Un’altra soddisfazione, in effetti, si va ad aggiungere all’incredibile stagione della formazione aglianese.

I giovani neroverdi, infatti, sono riusciti a difendere il parquet di casa aggiudicandosi il prestigioso trofeo. La squadra di coach Allegri è riuscita ad avanzare senza problemi sino alla finale, battendo la Gema Montecatini e l’Endas Pistoia, per poi piazzarsi sul gradino più alto del podio trionfando contro l’Union Prato. Questa la classifica: Gedac Pallacanestro Agliana 2000, Union Basket Prato, Gema Montecatini Terme, Tigers Verucchio, Pistoia Red Bears ed Endas Pistoia. Il premio Fair Play è andato all’Union Basket Prato, il riconoscimento per il miglior realizzatore del torneo a Matteo Bigi della Gema Montecatini, quello di miglior giocatore a Pietro Romagnoli dell’Union Basket Prato. "Anche stavolta è stata un’iniziativa bellissima, che ha fatto ammirare della buonissima pallacanestro nel nome di Gianluca che è con noi ogni giorno e sarà sempre così".

Gianluca Barni