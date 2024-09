Marco Benesperi presidente Lions: "Tanti progetti"

Marco Benesperi è il presidente, per il 2024-2025, della "Zona F Lions" che comprende i Club della provincia di Pistoia. Aglianese, classe 1983, attualmente residente a Casalguidi, Benesperi è avvocato civilista. Appassionato di storia, sport e viaggi, attivo da sempre nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, Marco Benesperi è socio del Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese da 13 anni, ha ricoperto la carica di presidente nell’annata 2018-2019 e di recente quella di tesoriere. Ora è arrivato l’incarico dal Distretto regionale, con l’obiettivo di coordinare i numerosi club presenti sul territorio provinciale. "Ringrazio per la fiducia che mi ha accordato Francesco Cottini, il governatore distrettuale Lions per la regione Toscana – riferisce Marco Benesperi –, scegliendomi quale presidente della zona nella provincia di Pistoia. Con i nove Lions club ci impegneremo in favore della nostra comunità con particolare riferimento ad alcune tematiche indicate dal governatore e dal Distretto e sicuramente di grande attualità, come il sostegno alle famiglie colpite da malattie rare e alle donne vittime di violenza. Il motto della nostra associazione è "we serve" e vogliamo servire la comunità uniti e compatti. Ringrazio tutti i Lions club: Quarrata Agliana pianura Pistoiese, Pistoia, Pistoia Fuorcivitas, Serravalle Pistoiese, Abetone e Montagna Pistoiese, Montecatini Terme, Massa Cozzile Valdinievole, Montecatini Castello e Monsummano Giuseppe Giusti per la disponibilità e l’entusiasmo che stanno dimostrando".

Piera Salvi