L’isola che non c’è. Un viaggio magico . Da Peter Pan a Wendy fino a capitan Uncino

PISTOIAC’era il temibile capitan Uncino, svolazzava Peter Pan, non poteva mancare Campanellino così come la mitica Wendy che ha conosciuto l’isola che non c’è. Grande successo per lo spettacolo teatrale al Manzoni, "Noi piccoli ma grandi" interpretato dagli studenti delle classi quinte delle scuole primarie e le terze medie dell’Anna Frank. La regia a cura della vice preside Sara Lenzi , della professoressa Beatrice Terreri e della maestra Eleonora Lombardi ha guidato centinaia di studenti e studentesse nel magico mondo che ha ispirato la favola di J. M. Barrie. Le musiche sono state curate dai docenti Luana Fiorini, Silvia Morosi, Luca Pacini e dalla maestra Paola Pisano. Infine il professore Marco Fontani ha curato la grafica e le scenografie. Lo spettacolo annuale al Manzoni è ormai una tradizione per il comprensivo Anna Frank ed è un modo, voluto dalla preside Margherita De Dominicis, per salutare i ragazzi che termineranno le medie e accogliere i più piccoli che invece entreranno a far parte del plesso di via Donati dal prossimo settembre.

Michela Monti