L’intervento per la nuova rotatoria

Intanto ha preso il via un altro importante cantiere per la viabilità cittadina. Si tratta dell’intervento per realizzare una rotatoria a quattro rami all’incrocio tra le vie dei Pappagalli, dei Macelli e del Villone, al posto del semaforo, con l’obiettivo di fluidificare il traffico veicolare. L’opera rientra nell’intervento più complessivo di realizzazione delle piste ciclopedonali in via di Valdibrana (in corso) e via del Villone (da via Donatori del Sangue fino a Villa Baldi Papini), passando dal Parco della Rana per collegare piazza Oplà al centro storico. Del lotto complessivo dei lavori fanno parte anche un’adeguamento dell’illuminazione pubblica esistente e l’installazione di impianti di videosorveglianza, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area di fronte a Villa Baldi Papini, dove sono presenti quattro scalinate a ridosso della carreggiata. Saranno inoltre realizzati percorsi dotati di linguaggio Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi. I lavori, per un costo complessivo di 475mila euro, sono stati finanziati con risorse statali - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 150mila euro e dal Comune per 325mila euro. Per permettere i lavori, fino al 27 settembre il tratto di via dei Pappagalli, da via dei Mercati fino a viale Matteotti, nella sola corsia in direzione di viale Matteotti, sarà chiuso al traffico, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza.