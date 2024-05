L’incontro con le aziende: "In Europa per cambiarla"

Il candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ha visitato alcune aziende del comparto produttivo di Sant’Agostino accompagnato dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e dal consigliere regionale FdI Alessandro Capecchi.

"Incontrando le aziende – ha detto Torselli – abbiamo avuto la dimostrazione lampante di quanto sia importante che l’Italia cambi l’Europa. Lo slogan scelto da Giorgia Meloni per le Europee, non è solo uno slogan. L’Europa non è né buona né cattiva, ma ha tarato le proprio iniziative e attività prendendo come riferimento il tessuto produttivo di altri Paesi e non dell’Italia. Questo perché non abbiamo mai avuto una compagine sufficientemente grande nel Parlamento Europeo che sia stata capace di incidere nelle politiche Ue. Con Fratelli d’Italia all’Europarlamento dobbiamo far sì che l’Europa si occupi anche del tessuto produttivo italiano".