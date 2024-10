L’impegno dei protagonisti del "Gruppo Lavoratori Anziani"

Il Gruppo Lavoratori Anziani della Breda Costruzioni Ferroviarie, costituito da molti degli attori che assistettero e produssero quei cambiamenti, convinti di aver vissuto un periodo particolarmente positivo e creativo, invita dunque in questa occasione a un incontro di riflessione e, con questo intento, presenta alcune memorie inedite e originali. Queste, ovviamente, parlano di progetti, tecnologie e processi produttivi, che testimoniano il grande fermento di quegli anni e la grande voglia di sperimentare, di confrontarsi con il mondo e scrollarsi di dosso la provincialità che fino ad allora aveva caratterizzato l’industria ferroviaria di Pistoia. La mattinata affronterà, appunto, una pagina che è stato fondamentale per Pistoia, da quelli più economici a quelli più centrati sul rapporto con la città e sull’eredità lasciata in dote. L’organizzazione fa sapere che l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.