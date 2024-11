Letture, convegni, incontri. Iniziative oltre il silenzio. Contro gli abusi di genere

Letture teatrali, laboratori, incontri, convegni, spettacoli e approfondimenti per fermarsi ad ascoltare, riflettere, contrastare la violenza di genere. Gli assessorati alle Politiche culturali e alle politiche di inclusione sociale e pari opportunità hanno realizzato un ampio programma di iniziative dal titolo "Oltre il silenzio". Perché il silenzio è un grande alleato della violenza. Si comincia domani dalle 15 alle 18, nella galleria centrale della Biblioteca San Giorgio con il laboratorio "Vivavittoria Pistoia" un’organizzazione che attua il progetto nazionale di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne. Le volontarie di Vivavittoria Pistoia realizzeranno ai ferri e all’uncinetto quadrati di 50 x 50 cm. Tutti possono contribuire a produrre una parte di questi manufatti per consegnarli all’associazione in modo da realizzare una grande installazione che rivestirà piazza del Duomo il 16 marzo 2025.

Una volta realizzata l’installazione, i manufatti a uncinetto saranno venduti e il ricavato devoluto al Centro Antiviolenza Aiutodonna. Mercoledì 20 novembre alle 21 al Piccolo Teatro Bolognini andrà in scena lo spettacolo Le donne di Malamore tratto dal libro di Concita De Gregorio dal titolo "Malamore" con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, regia di Francesco Zecca. Lucrezia Lante della Rovere racconta di donne comuni, vittime della violenza di padri, mariti, estranei, che vanno incontro alla vita, capaci di sopportarla con lievità e determinazione, senza perdere di vista il senso di un racconto civile che parla al tempo presente senza deroghe o digressioni.Si prosegue domenica 24 novembre alle 17.30 nel Pantheon degli Uomini Illustri al Parterre di piazza San Francesco con "Fermati e Ascolta: voci dal Nepal", voce narrante Stella Paci e musiche del maestro Quirino Trovato. L’iniziativa sarà introdotta da Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale e pari opportunità.

Lunedì 25 novembre, proprio nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalle 9 alle 13 nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini si svolgerà "Per sempre mia, per sempre mio. I segnali per riconoscere una relazione violenta". Si tratta di una giornata di prevenzione rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia. Non è finita. Il programma continua venerdì 29 novembre dalle 15 alle 18 nella sala Maggiore del Palazzo comunale con "Violenza economica in famiglia – rompere il silenzio", riflessioni sulle cause e strumenti per riconoscerla e combatterla.

Sempre venerdì 29 novembre alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio si terrà l’iniziativa "Pandora e le altre parlano alle donne di oggi", un percorso di letture per riflettere sulle origini della disparità di genere, un fenomeno complesso alimentato spesso da stereotipi che hanno origini lontane nel tempo, ma che ancora oggi non si riesce ad abbandonare del tutto. "Anche quest’anno il Comune ha voluto mettere insieme un calendario di eventi di vario genere per mandare un segnale chiaro e preciso sull’importanza della prevenzione di un fenomeno che purtroppo non conosce nessuna fase di arresto – dicono la vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale e pari opportunità Anna Maria Celesti e l’assessore alle politiche

culturali Benedetta Menichelli -. Tra le iniziative in programma è prevista anche “Uniti Contro la Violenza”, la campagna di sensibilizzazione per combattere la violenza di genere organizzata da Sds e Comune in collaborazione con gli esercizi commerciali della città".