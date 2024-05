Le voci dal carcere con il giornalista Aleotti

Stasera alle 21, alla villa Smilea di Montale si terrà la presentazione del libro "Che sapore hanno i muri" del noto giornalista Rai Paolo Aleotti. Il libro dà voce ai detenuti e alle detenute con il racconto delle loro storie fuori e dentro il carcere ma soprattutto dei loro sogni per il domani. Sarà presente l’autore del libro ed è prevista la partecipazione di personalità ed educatori del carcere di Prato e della società civile. Aleotti dialogherà sui temi del libro con Elisa Chiappinelli della lista Montale Rinasce, che ha organizzato l’evento. Voce e volto della televisione italiana, Paolo Aleotti dal 1990 al 2001 diviene Corrispondente dagli Stati Uniti per il Giornale Radio e per il Tg1/Tg2/Tg3. Dal 2001 è capo della redazione Cultura e Spettacoli del GrRai1/2/3. Dal 2007 è curatore di "Che Tempo Che Fa", su Rai3, condotta da Fabio Fazio.