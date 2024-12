Publiacqua smentisce la Provincia: “Il tubo sarà riparato entro Natale”

Pistoia, 14 dicembre 2024 – Publiacqua smentisce la Provincia sui lavori al ponte del Pontenuovo. Publiacqua nega che il cantiere le sia stato già “consegnato” come affermato dalla Provincia e afferma di poter concludere il suo intervento sulla tubazione idrica prima di Natale e non il 10 gennaio come ipotizzato dall’amministrazione provinciale. “In merito a quanto uscito oggi sugli organi di stampa – afferma Publiacqua in un comunicato del suo ufficio stampa e diffuso ieri mattina – relativamente al cantiere del ponte sul torrente Bure, ci preme precisare come Publiacqua, dopo essere intervenuta una prima volta in urgenza nel fine settimana tra il 6 e l’8 dicembre, non ha più operato sul cantiere. Dopo quel primo intervento, infatti, Publiacqua ha programmato e organizzato un intervento di risanamento completo della tubazione staffata al ponte e questa attività “logistico-organizzativa“ non ha avuto nessuna interferenza con i lavori in corso sul ponte. “Al momento – precisa Publiacqua – e da programma fino ai primi giorni della prossima settimana, sul ponte è infatti operativa un’azienda per lo spostamento di altri sotto-servizi.

“Al termine di questo intervento Publiacqua interverrà per il risanamento della tubazione dell’acquedotto e lo farà con la tecnica del “relining“ (inserimento di una calza all’interno della tubazione esistente) che, tra l’altro, consente tempi di lavorazione sensibilmente minori rispetto a un intervento tradizionale di rimozione e sostituzione della condotta. Tale lavorazione, salvo imprevisti – conclude il comunicato di Publiacqua – terminerà entro la prossima settimana e subito dopo, non solo prima della data del 10 gennaio riportata dagli organi di stampa, ma anche prima di Natale, Publiacqua riconsegnerà il cantiere alla Provincia”.

In effetti ieri erano al lavoro sul ponte gli operatori di un’azienda incaricata di sistemare i cavi telefonici. Dopo è previsto l’intervento di Publiacqua e dopo ancora, ma non si sa se prima o dopo la fine dell’anno, dovrebbe ritornare sul cantiere la ditta incaricata dei lavori di consolidamento. Di sicuro, come comunicato dalla Provincia, la chiusura del ponte è stata prorogata oltre il termine del 20 dicembre indicato all’inizio dei lavori il 23 ottobre scorso. Non è stata indicata al momento una data precisa per la riapertura.

Dopo il botta e risposta tra Provincia e Publiacqua risulta evidente la scarsa coordinazione tra i vari enti pubblici e le aziende di servizi coinvolte nell’opera in corso. Da due mesi, e chissà per quanto tempo, un’arteria importante come la Montalese è interrotta, la frazione del Pontenuovo è spaccata in due, i residenti di Pontenuovo e Santomato hanno servizi di trasporto pubblico limitatissimi, gli automobilisti sono costretti a lunghi giri, la strada della Chiesina Montalese è oppressa dal traffico, la stradina alternativa Sopra Bure, che poteva essere almeno resa agibile per l’occasione con una modica spesa, resta piena di buche e pressochè impraticabile. Oltre ai gravissimi disagi i cittadini devono sopportare anche lo spettacolo delle smentite, del rimbalzo di responsabilità e la mancanza di date e cronoprogrammi certi.