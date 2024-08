Lavori al Ponte di Serravalle. Partite le lettere per gli espropri

"Sta continuando l’iter burocratico legato alla viabilità di Ponte a Serravalle, per un progetto che andrà a migliorare tutta la zona per il traffico in quanto è previsto l’allargamento del ponte anche tramite l’abbattimento di un’abitazione. In questi giorni sono arrivate le prime lettere di esproprio ai primi cittadini, i quali avranno trenta giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni. A settembre vorremmo ad ogni modo organizzare un’assemblea". E’ quanto fatto sapere dall’assessore al traffico Maurizio Bruschi pochi giorni fa, durante la scorsa seduta del consiglio comunale. E che rappresenta un ulteriore passo avanti a seguito dell’intesa dello scorso marzo fra la premier Giorgia Meloni e il governatore Eugenio Giani, che per Serravalle si dovrebbe tradurre nello stanziamento di 9.600.000 euro volti a portare a termine un’operazione attesa da tempo come quella relativa alla SR435 e all’ottimizzazione della circolazione veicolare a Ponte di Serravalle.

I lavori dovranno com’è noto interessare la Strada Regionale 435 e prevedono anche un intervento sul ponte, con il raddoppio della carreggiata che dovrebbe passare dagli attuali sette metri di larghezza a quattordici. Il disegno dovrebbe inoltre comportare la realizzazione di una rotatoria e dei marciapiedi, per uno svincolo che nelle intenzioni dei progettisti consentirà l’immissione dei veicoli in sicurezza su via Marlianese.

E "sicurezza" dovrà essere la parola d’ordine alla base dell’opera: l’obiettivo ultimo è quello di armonizzare il traffico dell’area, rendendola più sicura e riducendo sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Per un tema che è più volte tornato in auge nel corso degli anni: lo scorso anno, il consiglio comunale aveva ad esempio approvato una mozione presentata dalla consigliera di maggioranza Silvia Chiti che impegnava l’amministrazione comunale a sollecitare la Regione e ad invitare sul territorio l’assessore regionale alla viabilità Stefano Baccelli per un incontro pubblico.

E chissà che l’assessore non possa tornare a Serravalle anche nell’ambito della nuova assemblea preannunciata da Bruschi.

Giovanni Fiorentino