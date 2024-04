Largo al ’Pistoia Pop Day’. Gli eventi per i più piccoli

Una domenica per rivivere le atmosfere della Pop Art italiana degli anni Sessanta, attraverso performance, intrattenimento, negozi aperti, aperitivi e menù dedicati: è il "Pistoia Pop Day", in programma oggi dalle 11, per tutto il giorno. Il calendario di Pistoia Pop, creato in occasione della mostra ’60 Pop Art Italia promossa da Fondazione Pistoia Musei, è frutto della sinergia sviluppata tra la stessa, il Comune di Pistoia, Confcommercio Pistoia e Prato, Associazione Culturale del centro storico di Pistoia, UAPC, Comparto Sala e Fondazione Caript. Per l’occasione, in città verranno installati dei ’Selfie Point Pop’ che consentiranno ai visitatori di scattarsi una foto con opere iconiche della Pop Art degli anni Sessanta, a cominciare dalla celebre Tomato Soup. Le installazioni resteranno presenti in città, in piazza del Duomo, piazza Gavinana e via dei Fabbri, per tutta la durata di Pistoia Pop, aumentando così l’esperienza immersiva del pubblico. Il programma di questa domenica è destinato a coinvolgere da subito famiglie e bambini, con una Caccia al tesoro (dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18) itinerante, attraverso le bellezze cittadine. Le squadre saranno chiamate a ritrovarsi in piazza Duomo, dove riceveranno un apposito kit per iniziare l’esplorazione. La partenza dei gruppi è prevista ogni 30 minuti e la partecipazione è gratuita. I concorrenti potranno usufruire di un biglietto ridotto per entrare alla mostra ’60 Pop Art Italia, aperta a Palazzo Buontalenti fino al prossimo 14 luglio (ingresso libero per gli under 6).

Un altro momento dedicato ai più piccoli è quello in programma in piazza Gavinana (alle 16:30 e alle 17:30), con il Barba Fantasy Show di Edoardo Nardin: Giocoleria, illustrazioni ed equilibrismi saranno messi al servizio della fantasia. Alle 16 e alle 18 in via dei Fabbri, e alle 17 in piazza Duomo, ecco poi ’Super Super Pop a cura di Andrea Vanni’, un supereroe sui generis dalle mille abilità. Per l’orario serale i locali del Comparto Sala propongono aperitivi e menù tematici, con la volontà di rievocare anche a tavola le atmosfere di quel periodo. I negozi del centro che aderiscono all’iniziativa resteranno aperti per fornire ai visitatori un’esperienza davvero densa di opportunità differenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.visitpistoia.eu.

G.A.