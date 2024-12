L’AM Aglianese risale. Il Pescia vince ancora

Si è giocata la quattordicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria e per i club di Pistoia e provincia è ora di tirare le somme. Iniziando dal girone A di Prima Categoria, in cui il CQS Pistoia ha pareggiato a reti bianche con il Serricciolo ed un Chiazzano sempre più in caduta libera ha perso nella tana del Montecarlo (con i padroni di casa vittoriosi per 2-0). Passando al girone D, il Quarrata mantiene la terza piazza nonostante il pareggio a reti bianche con la Gallianese, ma lo Jolo secondo ha adesso sei punti di margini. E risalgono le quotazioni dell’AM Aglianese, che si è aggiudicata il derby con l’Atletico Casini Spedalino: Bastogi e Benedetto hanno messo la firma sul 2-1 che porta gli uomini di coach Matteoni al settimo posto.

Scendiamo quindi in Seconda categoria, girone B, con il Pescia che può continuare a sognare il primato grazie al 2-1 interno sul Fornaci e al pari a sorpresa del Piazza capolista (che ha adesso quattro lunghezze di vantaggio) con il Giovani Via Nova (trascinato da Cappelli). Terza posizione per il Chiesina Uzzanese di Salvadori, dopo aver annichilito il San Macario per 3-1. Un gol di Lera ha permesso al Borgo a Buggiano di Biagi di tornare con un punto dalla gara con l’Atletico Castiglione (1-1).

Chiusura con il girone C, che vede il San Niccolò continuare a tirare la volata: Zingarello e Neri hanno certificato il 2-0 sul Montalbano Cecina che vede gli aglianesi sempre più primi a +5 sulla Virtus Montale (che grazie a Dei Innocenti e Moretti ha superato per 2-1 il Montemurlo). Occhio però anche alla risalita del Pistoia Nord, corsaro contro il Cintolese (1-0) e adesso quinto. Risalgono le quotazioni della Montagna Pistoiese, che ha capitalizzato il fattore-campo imponendo l’1-0 (con gol di Hoxha) al Tavola. E il Bugiani Pool 84 ha rifilato un netto 5-0 all’Olimpia Quarrata, in quello che si prospettava alla stregua di uno scontro-salvezza anticipato.

Giovanni Fiorentino